Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года

Президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах 2024 года, обращение действующего главы государство опубликовано на его странице в Twitter.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся», — сказал Байден, попросив избирателей дать ему больше времени, чтобы «закончить работу».

Глава Белого дома перечислил причины, по которым он хочет продолжить работу в должности президента. Так, в этом списке оказались защита личной свободы и демократии для американцев, которые находятся под угрозой.

Действующий вице-президент США Камала Харрис объявила о своей готовности участвовать в выборах 2024 года вместе с Джо Байденом. Политик также сообщила об этом на своей странице в Twitter.

Если 80-летнего Джо Байдена переизберут, он закончит второй президентский срок в возрасте 86 лет. Его наиболее вероятным соперником может стать предыдущий президент Дональд Трамп, чью кандидатуру поддерживают почти 70% республиканцев.