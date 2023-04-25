МиГ-31 показали в «режиме зверя». ФОТО

Фото перехватчика МиГ-31 с полным арсеналом ракет различного типа появилось в Сети, его опубликовал автор популярного телеграм-канала FighterBomber.

Он назвал такое оснащение истребителя «режимом зверя», однако при этом отметил, что МиГ-31 не хватает станции радиоэлектронного подавления «Хибины М», которая сделала бы самолет еще более устрашающим.

перехватчик МиГ-31 Фото : © FighterBomber

На снимке перехватчик оснащен сразу девятью ракетами — так, на пилонах под крыльями висят четыре ракеты малого радиуса действия с тепловым наведением Р-73. Также МиГ-31 вооружили управляемыми ракетами Р-77 средней дальности.

Под левым крылом также закреплена массивная ракета Х-31 для ударов по наземным целям. При этом один пилон под правым крылом оставлен пустым.