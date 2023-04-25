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«ГАЗель» взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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«ГАЗель» загорелась после столкновения на дороге в Новосибирске, а затем произошел взрыв газового баллона. Очевидцы сняли происшествие на видео.

ЧП случилось во вторник на улице Большая, 256 в Новосибирске. По словам очевидца в соцсетях, сначала в «ГАЗель» влетел седан Nissan Skyline, затем произошло возгорание машин. У грузовика взорвался газовый баллон.

На место приехали пожарные. Горели два автомобиля. Водитель «ГАЗели» не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. Про других пострадавших ничего не сообщалось.

Пожар был локализован в 14.39 по местному времени. Обе машины выгорели полностью. Причина пожара неизвестна.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск #ДТП
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