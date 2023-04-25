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Медведев выбрал «тихий раздел» Украины

Источник:
Sibnet.ru
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«Тихий раздел» Украины между Польшей и другими странами лучше, чем вступление Киева в НАТО или мировая война, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая перед участниками марафона «Знание».

«Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет», — отметил Медведев.

Политик напомнил, что руководители Польши обсуждают с Киевом создание конфедерации. Политические элиты двух стран намерены реализовать эти планы как можно скорее, пока не закрылось «окно возможностей» и Россия не достигла принципиальных договоренностей с Западом.

Медведев уточнил, что многие украинцы не хотят возвращаться в Польшу, так слишком сильна историческая память о тех временах, когда с ними обращались, «как со скотом». При этом сейчас отношение к украинским беженцам в Польше «не намного лучше», добавил он.

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Политика #Россия #Мир
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