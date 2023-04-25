Кокорин объяснил слова «каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин объяснился за свои слова, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Спортсмены, как пишут в комментариях, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку (смеется). Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые "поплыли", не чувствуют землю под ногами — вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Nobel».

Он уточнил, что не призывал отсидеть каждого, и не призывал всех нарушать закон.

В середине октября 2022 года Кокорин в интервью каналу «Суперлига» заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть, ведь это полезный опыт.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Нужно сделать такой лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — сказал Кокорин.

Кокорин провел 11 месяцев в колонии после того, как его осудили за драку в центре Москвы.