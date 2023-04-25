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Ростелеком проанализировал 150 млн минут разговоров кол‑центра

Источник:
Sibnet.ru
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Клиенты Ростелекома стали чаще благодарить операторов кол-центра за помощь. Это показал анализ 150 миллионов минут разговоров с операторами.

Число благодарностей за полученные по телефону и в чатах консультации выросло на 19%, сообщила пресс-служба компании.

Это произошло после того, как Ростелеком внедрил систему речевой аналитики в процесс работы контактного центра. В 2022 году через нее прошло более 150 миллионов минут голосовых консультаций, что составляет порядка 400 тысяч минут разговоров в день, а также около 36 тысяч бесед в чатах ежесуточно.

Речевая аналитика оценивает такие параметры при общении операторов с клиентами, как длительность ожидания ответа, полнота консультации, уровень ведения диалога, реакции клиента и многое другое.

«Мы выявили и проработали пожелания и жалобы, в результате снизив их количество на 31%, а в некоторых кейсах сократили долю повторных обращений до 10%», — сообщил директор по клиентскому сервису Ростелекома Евгений Жукович.

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