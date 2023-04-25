Третий упавший за два дня беспилотник обнаружили на территории Богородского городского округа в Московской области, сообщил представитель экстренных служб.

«Беспилотник обнаружен возле СНТ "Заря"», — сказал РИА Новости источник. По его словам, при падении дрон получил незначительные механические повреждения. По предварительной информации, взрывчатка на его борту отсутствовала.

Накануне возле Ногинска упал дрон весом около 100 килограммов с двигателем внутреннего сгорания производства США, развалившись на куски, но не загоревшись. Предварительно, беспилотник не нес на борту боеприпасы.

Позднее в этом же районе нашли обломки второго дрона, его сразу изъяли силовики для установления места запуска и принадлежности.