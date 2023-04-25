Разработан эмулятор iOS для Android

Разработчик под псевдонимом ciciplusplus создал эмулятор iOS для Android. Теперь пользователи могут запускать на этой платформе старые игры и приложения для iPhone.

В начале 2023 года был Hikari no Yume выпустил инструмент под названием touchHLE, позволяющий эмулировать старые приложения iOS на компьютерах. С ее можно было запускать старые игры и приложения для iPhone, однако этот эмулятор работал с ограничениями.

Одним из ограничений было то, что приложения могли работать только на чипах с архитектурой AArch64. Кроме того, в процессе тестирования выяснилось, что эмулятор работает только с некоторыми приложениями, например, с игрой Super Monkey Ball.

Энтузиаст под ником ciciplusplus решил взять проект touchHLE и перенести его на платформу Android. Теперь пользователи платформы могут запускать старые игры и приложения для iPhone на своих смартфонах.

Android на ПК: пять эмуляторов

Android-версия эмулятора touchHLE работает с теми же ограничениями, связанными с архитектурой чипа. Для запуска приложений потребуется установочный файл в формате IPA. Скачать утилиту можно на GitHub.