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Тренер футбольного клуба ввел штрафы за мат

Источник:
Sibnet.ru
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ФК «Акрон»
Фото: © ФК «Акрон»

Игроков клуба Футбольной национальной лиги «Акрон» штрафуют за ненормативную лексику, сообщил главный тренер клуба Евгений Калешин.

«Сказал слово на "б" в тренировочном процессе — 1 тысяча рублей. У меня тоже есть этот грех, не сдержан на язык. Несколько раз платил», — рассказал Калешин в интервью «Чемпионату».

В «Акроне» есть и другие штрафы. Самый крупный — 10% от оклада за несоблюдение жирового компонента. По 3 тысячи рублей футболисты заплатят за опоздание на тренировку и желтую карточку за неспортивное поведение.

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти. Он пробился в первый этап Пути регионов Кубка России. Команда обыграла «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

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