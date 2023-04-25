НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Танки Т-14 «Армата» применили в бою в зоне СВО

Источник:
РИА Новости
866 11
Российский основной боевой танк нового поколения Т-14 «Армата»
Российский основной боевой танк нового поколения Т-14 «Армата»
Фото: Alexey Vasilenko / CC BY-SA 4.0

«В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — рассказал РИА Новости источник в военных кругах. Он уточнил, что «танки Т-14 "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов».

Начиная с конца прошлого года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник. Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗабытый монстр:  танк «Объект 195» 

Т-14 «Армата» разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса.

Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

Еще по теме
МиГ-31 показали в «режиме зверя». ФОТО
Авианосец «Кузнецов» получит новое вооружение
Китай создаст кибероружие для похищения спутников
США прекратили полеты стратегических БПЛА над Черным морем
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Главные вопросы про интернет-тариф «Игровой»
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Авиационная бомба упала на Белгород
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Бойцов Вагнера украинцы с самого начала в плен почти не брали, либо их в плену убивали... пусть теперь...

GammiPluh

Если враг забыл что такое быть человеком, то зачем это делать нам?

GammiPluh

Макрон - расскажи французам как ты их будешь посылать в окопы... не даст он победить)

KRIM13

Увидел фамилию Силуанов и читать дальше расхотелось. В памяти его тысяча на которую можно путешествовать...