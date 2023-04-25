Танки Т-14 «Армата» применили в бою в зоне СВО

«В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — рассказал РИА Новости источник в военных кругах. Он уточнил, что «танки Т-14 "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов».

Начиная с конца прошлого года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник. Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.

Т-14 «Армата» разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса.

Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.