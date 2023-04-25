Ученые изобрели пивоваренных мини‑ботов

Ученые из Американского химического общества создали мини-ботов для оптимизации процесса брожения в пиве. Роботы, названные BeerBot, способны ускорить процесс брожения, что сократит время производства пива и снизит риск порчи напитка нежелательными микроорганизмами.

BeerBot представляют собой капсулы диаметром 2 миллиметра, содержащие дрожжи, наночастицы оксида железа, альгинат натрия из водорослей и раствор хлорида железа, сообщается в публикации в журнале ACS Publications. Капсулы обладают пористой поверхностью, из-за чего поднимаются, когда дрожжи внутри производят пузырьки углекислого газа.

Производство пива может занимать до четырех недель, и за это время нежелательные микроорганизмы могут попасть в него, придав неприятный кислый привкус.

Ученые выяснили, что инкапсуляция дрожжей в полимерные емкости может ускорить процесс и уменьшить риск порчи. BeerBot трансформируют сахара быстрее, чем традиционные дрожжи, а после их израсходования и прекращения брожения боты опускаются на дно сосуда.

Разработка может значительно ускорить процесс производства пива и снизить риск порчи, что приведет к увеличению производительности и сокращению затрат на производство.