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Ученые изобрели пивоваренных мини‑ботов

Источник:
Sibnet.ru
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Налив пива
Фото: BENCE BOROS / Unsplash License

Ученые из Американского химического общества создали мини-ботов для оптимизации процесса брожения в пиве. Роботы, названные BeerBot, способны ускорить процесс брожения, что сократит время производства пива и снизит риск порчи напитка нежелательными микроорганизмами.

BeerBot представляют собой капсулы диаметром 2 миллиметра, содержащие дрожжи, наночастицы оксида железа, альгинат натрия из водорослей и раствор хлорида железа, сообщается в публикации в журнале ACS Publications. Капсулы обладают пористой поверхностью, из-за чего поднимаются, когда дрожжи внутри производят пузырьки углекислого газа. 

Производство пива может занимать до четырех недель, и за это время нежелательные микроорганизмы могут попасть в него, придав неприятный кислый привкус.

Ученые выяснили, что инкапсуляция дрожжей в полимерные емкости может ускорить процесс и уменьшить риск порчи. BeerBot трансформируют сахара быстрее, чем традиционные дрожжи, а после их израсходования и прекращения брожения боты опускаются на дно сосуда. 

Разработка может значительно ускорить процесс производства пива и снизить риск порчи, что приведет к увеличению производительности и сокращению затрат на производство.

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