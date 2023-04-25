НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров выступил за перенос штаб‑квартиры ООН из США

Источник:
ТАСС
699 9
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Фото: Steve Cadman / CC BY-SA 2.0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил идею о возможности ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной организации.

«Я думаю, это было бы хорошо», — ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас для этого время.

Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, Женеву или Вену, но многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк, сообщил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Мы об этом думаем. Во-первых, добираться ближе, во-вторых, те же австрийцы и швейцарцы более нейтральны, даже несмотря на то, что сейчас они делают. Но мы не находим поддержки у большинства государств-членов», — добавил Ильичев.

Еще по теме
Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года
Медведев выбрал «тихий раздел» Украины
Кремль отреагировал на слухи о двойниках Путина
Лавров заявил о приближении мира к катастрофической черте
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Главные вопросы про интернет-тариф «Игровой»
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Авиационная бомба упала на Белгород
Обсуждение (9)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
26
США вынудят Зеленского уступить часть территорий России
25
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
21
Пригожин пообещал не брать в плен бойцов ВСУ
20
Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась после запуска
20
Авиационная бомба упала на Белгород