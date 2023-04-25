Лавров выступил за перенос штаб‑квартиры ООН из США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил идею о возможности ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной организации.

«Я думаю, это было бы хорошо», — ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас для этого время.

Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, Женеву или Вену, но многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк, сообщил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Мы об этом думаем. Во-первых, добираться ближе, во-вторых, те же австрийцы и швейцарцы более нейтральны, даже несмотря на то, что сейчас они делают. Но мы не находим поддержки у большинства государств-членов», — добавил Ильичев.