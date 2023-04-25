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Кремль отреагировал на слухи о двойниках Путина

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин никогда не имел двойников, которые работали бы вместо него, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним поспеваем — те, кто работает с ним рядом», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, энергетике Путина можно только позавидовать, «его здоровья можно пожелать только самому себе».

Песков отдельно подчеркнул, что российский лидер никогда не сидел ни в каких бункерах, эта информация является абсолютным враньем. Он отметил, что бункером называется координационный аналитический центр правительства.

«Это феноменальное высокотехнологичное пространство, где правительство в режиме живого времени видит все, что происходит в нашей стране <...> Вот это называется бункер в простонародье, такой у нас бункер. А совсем не тот, о котором говорят неправду на коллективном Западе», — подчеркнул Песков.

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