Лавров заявил о приближении мира к катастрофической черте

Мир со времен холодной войны подошел, возможно, к еще более опасной черте, ситуация усугубляется отказом США и союзников от дипломатии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные Совбеза по эффективной многосторонности через защиту принципов устава ООН.

Глава МИД России отметил, что ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, «когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений "на поле боя"».

«Все это — в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения», отметил Лавров.

По его словам, «необходимо ускорить реформу Совета Безопасности за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. Нынешняя чрезмерная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности».