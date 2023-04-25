НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о приближении мира к катастрофической черте

Источник:
ТАСС
406 2

Мир со времен холодной войны подошел, возможно, к еще более опасной черте, ситуация усугубляется отказом США и союзников от дипломатии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные Совбеза по эффективной многосторонности через защиту принципов устава ООН.

Глава МИД России отметил, что ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, «когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений "на поле боя"».

«Все это — в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения», отметил Лавров.

По его словам, «необходимо ускорить реформу Совета Безопасности за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. Нынешняя чрезмерная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности».


Еще по теме
Кремль отреагировал на слухи о двойниках Путина
США вынудят Зеленского уступить часть территорий России
Медведев назвал Польшу враждебным образованием
Макрон заявил о задаче «не дать России победить»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Главные вопросы про интернет-тариф «Игровой»
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Авиационная бомба упала на Белгород
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
25
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
22
США вынудят Зеленского уступить часть территорий России
21
Пригожин пообещал не брать в плен бойцов ВСУ
20
Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась после запуска
20
Авиационная бомба упала на Белгород