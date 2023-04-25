Рыбы заморгали ради выхода на сушу

Появление век и способности моргать связано в эволюции с необходимостью увлажнять глаза на суше, сообщается в исследовании Университета Штата Пенсильвания.

Животные моргают, чтобы поддерживать глаза влажными и предохранять их от травм. Чтобы понять, как появилась такая способность ученый Томас Стюарт и его коллеги решили исследовать глаза современной рыбы, приспособленной к сухопутной жизни — илистого прыгуна.

Эти рыбы живут в прибрежном иле или песке, могут долго быть на воздухе. Они моргают.

Исследователи с помощью высокоскоростных видео сравнили анатомию прыгунов с анатомией близкородственной рыбы, которая не моргает.

«Моргание у илистых прыгунов, по-видимому, развилось в результате перестройки существующих мышц, которая изменила направление их действия, а также в результате эволюции новой ткани — кожной чашечки. Мы обнаружили, что, как и люди, илистые прыгуны чаще моргают, когда сталкиваются с сухостью глаз», — цитирует исследование ученых «Газета.ru».

Авторы сделали вывод, что адаптация к сухопутному образу жизни заставила научиться увлажнять глаза, страдающие от сухости.