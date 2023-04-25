Япония и ЕС сорвали план полного запрета экспорта в Россию

Япония и страны Евросоюза выступили против предложения США странам «Большой семерки» (G7) запретить весь экспорт в Россию, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — заявил один из источников газеты Financial Times.

Предложение было сделано Соединенными Штатами на фоне растущего разочарования Вашингтона существующей системой, которая позволяет России продолжать импортировать западные технологии, приводит ТАСС материал издания.

Заявление, готовящееся к встрече лидеров G7 в Хиросиме в мае, включает обещание заменить режим секторальных санкций против России полным запретом на экспорт.

Полный запрет на экспорт будет содержать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и некоторой другой продукции.