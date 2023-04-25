Рэпер Гуф сообщил о разводе со второй женой

Рэпер Гуф сообщил о разводе со второй супругой, блогером и моделью Юлии Королевой, которая родила ему дочь в браке.

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами», — написал артист в соцсети.

О причинах развода не сообщается. Вероятнее всего инициатором стала девушка, поскольку недавно в Сети появилось видео, где рэпер находится в неадекватном состоянии. Сообщалось, что Королева с маленьким ребенком тогда сбежали от артиста.

Гуф и Королева поженились в 2021 году. У пары большая разница в возрасте — Гуф старше избранницы на 16 лет.

Брак с Королевой второй в жизни Гуфа. Ранее он был женат на Айзе Далматовой. Королева родила рэперу дочь.

«Я счастлив, что у меня есть дочь Типа и буду всегда рядом», — отметил артист в соцсети.