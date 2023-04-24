Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса»

Скончалась приемная дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева — 36-летняя Мария Кинчева-Панфилова.

Женщина скончалась от внезапной остановки сердца, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на людей из окружения музыканта. Марию Кинчеву-Панфилову отпевали в московском храме Трех Святителей на Кулишках.

Мария Кинчева-Панфилова — дочь жены лидера «Алисы» от первого брака. Кинчев официально удочерил падчерицу и воспитывал ее, как родную. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала исполнительным продюсером, организовывая съемки.

Пять лет назад вышла замуж за кинодеятеля Петра Горбачева, в 2011 году у нее родился сын Лука. Рисунок мальчика использовался для оформления обложки альбома «Алисы» «Посолонь», выпущенного в 2019 году.