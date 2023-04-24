НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США вынудят Зеленского уступить часть территорий России

Источник:
Sibnet.ru
614 13

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий страны из-за давления американских властей, прогнозируют западные эксперты.

Киев в настоящее время готовит летнее наступление, однако Россия готова к его отражению, пишет Sky News. В этих условиях к концу лета обе стороны будут истощены, после чего возникнут условия для переговоров, отмечает автор статьи.

При этом для России официальный контроль над Донбассом станет победой, тогда как Владимиру Зеленскому предстоит более сложная задача — смириться с уступкой территории. Принять российские требования поможет американская дипломатия, указывается в материале.

Белый дом ранее неоднократно заявлял, что решение о начале переговоров должно приниматься президентом Владимиром Зеленским, при этом условием для начала процесса могут стать успехи украинской армии.

Еще по теме
Медведев назвал Польшу враждебным образованием
Макрон заявил о задаче «не дать России победить»
США не выдали российским журналистам визы для работы в СБ ООН
Памфилова назвала Зеленского «коверным клоуном»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Авиационная бомба упала на Белгород
Главные вопросы про интернет-тариф «Игровой»
Обсуждение (13)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Бойцов Вагнера украинцы с самого начала в плен почти не брали, либо их в плену убивали... пусть теперь...

GammiPluh

Если враг забыл что такое быть человеком, то зачем это делать нам?

GammiPluh

Макрон - расскажи французам как ты их будешь посылать в окопы... не даст он победить)

No!

быть человеком в отношении фашизма? хохол что ли? еще скажи " а нас за шо"