Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий страны из-за давления американских властей, прогнозируют западные эксперты.

Киев в настоящее время готовит летнее наступление, однако Россия готова к его отражению, пишет Sky News. В этих условиях к концу лета обе стороны будут истощены, после чего возникнут условия для переговоров, отмечает автор статьи.

При этом для России официальный контроль над Донбассом станет победой, тогда как Владимиру Зеленскому предстоит более сложная задача — смириться с уступкой территории. Принять российские требования поможет американская дипломатия, указывается в материале.

Белый дом ранее неоднократно заявлял, что решение о начале переговоров должно приниматься президентом Владимиром Зеленским, при этом условием для начала процесса могут стать успехи украинской армии.