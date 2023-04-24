Работающим из-за рубежа россиянам повысят НДФЛ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года и затронет всех уехавших, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

При этом поправки будут распространяться только на работающих в российском сегменте интернета фрилансеров и тех, кто заключил гражданско-правовые договоры. Для сотрудников, которые работают по трудовым договорам, действующие налоговые условия не меняются.

Сейчас уплата НДФЛ — обязанность самого гражданина, если в трудовом договоре или дополнительном соглашении содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15%, нерезиденты — 30%.

Компании будут самостоятельно определять, какую ставку НДФЛ применять в каждом конкретном случае, оценивая, осуществляет ли их сотрудник деятельность в России.

Как сейчас взимается НДФЛ

13% — для налоговых резидентов России

15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода резидента за год превышает 5 миллионов рублей

Прочие доходы физических лиц-нерезидентов — 30%

Налоговым резидентом считается физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.