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Силуанов назвал срок выпуска цифрового рубля

Источник:
«Знание. Первые»
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Цифровой рубль будет запущен в обращение Банком России до конца 2023 года, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он уточнил, что для этого потребуется принятие соответствующих законов.

По словам главы Минфина, среди преимуществ цифрового рубля — прозрачность и надежность. Государство сможет отследить все транзакции и увидеть, куда ушли деньги. Кроме этого, цифровые валюты можно будет использовать для трансграничных расчетов.

«Это система расчетов, которая лишена всяких ограничений. Два государства договариваются, рассчитываются, и никакая другая страна уже туда не может засунуть свой нос, влезть туда и заморозить расчеты», — уточнил министр.

Цифровой рубль будут эмитироваться Банком России, устойчивость валюты обеспечит государство. В отличие от «безнала», все единицы цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом, напоминая банкноты.

Законопроекты о цифровом рубле пока прошел первое чтение в Госдуме, сейчас ведется прием поправок в документы, он продлится до 19 мая.

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