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Медведев назвал Польшу враждебным образованием

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Польшу враждебным образованием, мечтающем о восстановлении Речи Посполитой.

«Польша — с кусками Украины или без нее — это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске польском погоды тоже не делает. И на точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" не влияет», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, поляки мечтают о восстановлении Речи Посполитой «от моря до моря». Польша подтверждает реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпающей вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе, отметил он.

«Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда», — отметил зампред Совбеза.

При этом в перспективе польско-украинская конфигурация может быть выгодна России, считает Медведев. «Речь Бандеросполитая 2.0» можетзаняться историческим реваншизмом и начнет терроризировать европейских соседей, предсказал он.

«Вот тогда европейские лидеры спохватятся. А когда поймут, что к чему, то обратятся за помощью к нам. И сами подготовят новый договор о европейской безопасности для сдерживания неугомонной Польши», — полагает зампред Совбеза России.

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