Интеллектуальное шоу «Обратный отчет» с Пушным выйдет на СТС

Шоу «Обратный отчет» в формате интеллектуальной викторины появится на канале СТС с 10 мая. Вести программу будет Александр Пушной, а участниками станут знаменитости.

По условиям новой телеигры, в каждом выпуске будут соперничать два звездных участника. В начале игры им выдадут 3 миллиона рублей, которые участникам предстоит сохранить.

В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи и ограниченное время на их решение. Когда время заканчивается, счётчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звезды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.

В интеллектуальной телеигре будут участвовать Валерия и Глюк’оZа, Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, Антон Шастун и Дмитрий Позов, Карина Кросс и Юлианна Караулова, Владимир Маркони и Александр Белькович, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, Айдар Гараев и Митя Фомин, Георгий Дронов и Никита Тарасов, Янина Студилина и Камиль Ларин.

Премьера нового интеллектуального шоу «Обратный отсчет» состоится 10 мая в 20.00 на СТС.