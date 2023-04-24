Авианосец «Кузнецов» получит новое вооружение

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получит новую автоматизированную систему ПВО с комплексами «Панцирь-М», а также высокоточные боеприпасы для палубной авиации.

Единственный российский авианосец вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Новая интегрированная система управления ПВО в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между комплексами и уничтожать.

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«Панцирь-М» способен отражать массированные удары по кораблю всех средств нападения. Каждый такой комплекс имеет восемь ракет и две шестиствольные 30-миллиметровые скорострельные автоматические пушки. Он способен поражать цели на высотах от одного метра до нескольких десятков километров.

Также, по словам источников, на корабле построены специальные помещения для высокоточных авиационных средств поражения палубных самолетов Су-33 и МиГ-29. Речь идет о крылатых ракет воздушного базирования, а также о корректируемых и самонаводящихся авиабомбах.