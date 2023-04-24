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Смену пола запретят в российском паспорте

Источник:
Sibnet.ru
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Минюст России готовит отмену возможности смены пола в паспорте, это станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве, сообщил глава ведомства Сергей Чуйченко.

«Сейчас, прежде всего, речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», — сказал Чуйченко в интервью ТАСС.

По его словам, согласно статистике ЗАГСов, с 2018 (когда начали действовать механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте) по 2022 год было зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков.

«Человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Так же возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?» — заявил министр.

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