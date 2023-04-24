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Воры сожгли деньги в ванной, а сейф выкинули в Енисей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Двое мужчин проникли в дом знакомого, вынесли сейф с деньгами, из-за преследования полицией один из них сжег часть денег, а сейф они утопили в Енисее, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Хозяин дома успел похвастаться приятелю о продаже авто, и тот вместе с другом решил похитить сбережения. Злоумышленники разбили окно, забрали из шкафа сейф и скрылись.

Они прорубили топором заднюю стенку сейфа. Вытащить удалось только 460 тысяч рублей, их мужчины поделили пополам. Сейф утонул в Енисее.

Деньги один них отдал знакомым в счет оплаты долга. Второй, понимая, что скоро к нему нагрянут полицейские, сжег 230 тысяч в ванной.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Им грозит до двух лет лишения свободы. Выловленный оперативниками сейф с драгоценностями и документами возвращен собственнику.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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