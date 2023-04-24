Продажи ноутбуков в России упали на 20%

Продажи ноутбуков в России снизились на 20%. Китайские бренды, например, ThundeRobot и Chuwi выросли на 100%, но ушедшие из России компании «просели» до 62-75%. Однако параллельный импорт может изменить ситуацию.

Наибольший рост продаж ноутбуков зафиксирован у китайского производителя Lenovo и российской компании DNS, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитический отчет «ЦИТИС». В то же время, продажи ноутбуков мировых брендов, таких как HP, Dell и Asus, снизились на 25-30%.

Эксперты аналитической компании отмечают, что такой тренд может быть связан с падением рубля и повышением цен на импортную технику, с ростом патриотизма в потребительском поведении. К тому же китайские и российские бренды предлагают более доступные цены, что может стимулировать спрос на их продукцию.

Глава департамента закупок ШПД Merlion Олег Фоменко считает, что к концу года доля отечественных ноутбуков снизится из-за налаженных цепочек поставки компьютеров по параллельному импорту. Ввезенные устройства смогут конкурировать и с китайскими товарами.

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Параллельный импорт - процесс импорта в страну, осуществляемый не через официальные каналы, а через сторонних посредников. Такие товары могут быть дешевле, однако это негативно сказывается на официальных дистрибьюторах и приводит к сложностям с гарантийным ремонтом техники.