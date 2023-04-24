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Похороны королевы Елизаветы II удостоили премии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Doyle of London / CC BY-SA 4.0

Государственные похороны королевы Елизаветы II в двух победили в двух номинациях премии BAFTA, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Обладателями наград стали режиссеры Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн.

Первая номинация трансляции похорон Елизаветы II была за реалистичный звук, вторая — за режиссерскую работу с несколькими камерами.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Похороны монарха состоялись 19 сентября в Лондоне. Елизавета II правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев.

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