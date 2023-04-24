Запуск «второй пенсии» рассмотрят в правительстве

Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений россиян, которую в СМИ назвали «второй пенсией».

Цель программы — «не только формирование дополнительного дохода россиян на будущее, но и создание финансовой подушки безопасности в случае наступления особых жизненных ситуаций», рассказал РБК источник, близкий к разработке законопроекта.

Долгосрочные сбережения будут формироваться людьми самостоятельно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений (новые поступления в систему заморожены с 2014 года). Производить взносы сможет и работодатель.

Для участия в программе предусмотрены стимулы. Среди них: возможность получить налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства. Господдержка будет действовать три года (максимальный размер доплаты со стороны государства — 108 тысяч рублей).

Министр финансов Антон Силуанов привел пример: если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тысяч рублей в месяц, или около миллиона в год, то получит доплату от государства в размере 36 тыс. руб. плюс налоговый вычет на 12 тысяч рублей.

«Итого под 50 тысяч рублей. Это прямая выгода и отличие от простого вложения денег [на депозит] в банк», — заключал министр.

Условия накоплений

Доступны два типа выплат: пожизненные и срочные. Срочные — на срок не менее десяти лет. Размер всех выплат рассчитывается путем деления накоплений на коэффициент ожидаемого периода выплат. В случае с пожизненными выплатами он устанавливается на основе данных об ожидаемой продолжительности жизни.

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Вложенные личные средства до наступления основания выплаты можно забрать в любое время в размере, указанном в договоре. Нельзя будет забрать средства «старой» накопительной пенсии, переведенные в программу, средства софинансирования государства и инвестиционный доход.

Досрочно забрать деньги и не потерять процентный доход можно при наступлении «особых жизненных ситуаций». Речь идет о дорогостоящем лечении участника программы или его близких родственников, а также получения высшего образования ребенком.

Операторами программы долгосрочных сбережений выступят негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Они будут инвестировать вложения граждан в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги с целью приумножения сбережений.

Если результат размещения средств будет отрицательным, НПФ будет обязан возместить клиентам понесенные потери. Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 миллионов рублей.