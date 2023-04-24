Флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь

Черноморский флот ночью в понедельник, 24 апреля отбил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Позднее он уточнил, что силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) уничтожили один надводный беспилотник, еще один взорвался сам. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — отметил губернатор.

Севастополь регулярно подвергается нападениям со стороны Украины. Украинские силы атакуют город с помощью беспилотных летательных аппаратов и надводных беспилотников. Все атаки российские военные успешно отбивают.