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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GIC198 / CC BY-SA 4.0

Черноморский флот ночью в понедельник, 24 апреля отбил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Позднее он уточнил, что силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) уничтожили один надводный беспилотник, еще один взорвался сам. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — отметил губернатор.

Севастополь регулярно подвергается нападениям со стороны Украины. Украинские силы атакуют город с помощью беспилотных летательных аппаратов и надводных беспилотников. Все атаки российские военные успешно отбивают.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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pepelmetal

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GammiPluh

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mosquito__2010

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