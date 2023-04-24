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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон заявил о задаче «не дать России победить»

Источник:
Sibnet.ru
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Франция не допустит расширения конфликта на Украине, заявил президент страны Эмманюэль Макрон. При этом французский лидер выступает за переговоры Москвы и Киева.

«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась», — сказал Макрон, отвечая на вопросы читателей газеты Le Parisien.

Президента Франции спросили, возможно ли расширение военной конфронтации «на Францию, Евросоюз» и превращение украинского кризиса в «глобальный».

«Это было одной из наших навязчивых идей с самого начала. Вот почему мы не участвуем в (этом конфликте)», — отметил Макрон.

Он добавил, что конфликт на Украине является «гибридным», поскольку противостояние распространяется на разные сферы — «энергетику, продовольствие, информационные системы».

Макрон с самого начала конфликта выступает за переговоры Москвы и Киева. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Франции намерен обратиться к китайским властям с планом, который, по его оценкам, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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