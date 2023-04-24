Заработала новая схема поставок автомобилей

Китайский автодилер впервые вышел на российский автомобильный рынок. Раньше такие компании продавали машины салонам.

Компания Meilin Auto была зарегистрирована в России в конце 2022 года. Это филиал одной из китайских экспортных компаний, которые прежде самостоятельно в России не работали.

Meilin намерена продавать в России премиальные китайские электромобили тех марок, которые уже присутствуют в Европе и Америке либо намерены выйти на эти рынки в ближайшее время, пишет Autonews со ссылкой на гендиректор Meilin с китайской стороны Чена Цзяхао.

«Мы не ожидаем, что китайские власти присоединятся к санкциям против России. В Китае принято разделять политику и торговлю. Но те автомобильные бренды, которые пытаются выйти на рынки Северной Америки и Европы, могут опасаться вторичных санкций в этих странах и не рискнут открыть официальные российские представительства», — отметил Чен Цзяхао.

Сейчас поставки из Китая выглядят так: автомобиль выкупается у дилера или производителя и регистрируется на одну из компаний, которой власти предоставили экспортную лицензию. Эта компания вывозит машину за границу Китая, как правило в Казахстан. А дальше уже российский дилер выкупает машины, оформляет СБКТС (это можно сделать в России, в Казахстане или в Белоруссии), проводит таможенное оформление и выставляет машину на продажу.

У Meilin Auto цепочка поставок в Россию получается короче за счет того, что экспортер и дилер являются фактически одним лицом, не дает заметных преимуществ на российском рынке.