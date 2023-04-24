НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил, что сдача Бахмута откроет дорогу армии России

Источник:
Sibnet.ru
847 6

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление украинских сил из Артемовска (Бахмута) откроет дорогу российской армии для наступления на Краматорск и Славянск.

Так Зеленский объяснил отказ Киева отступать из города, несмотря на призывы союзников. «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель», — приводит «Коммерсантъ» слова Зеленского, сказанные им в интервью арабским СМИ.

Украинский президент, оценивая ситуацию в стране, сказал: «Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся». Он не стал раскрывать подробности запланированного контрнаступления, но выразил уверенность в его успехе.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера.

Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил держаться за город, несмотря на огромные потери.

Тема: Военная операция на Украине
Флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь
Макрон заявил о задаче «не дать России победить»
Пригожин пообещал не брать в плен бойцов ВСУ
Сальдо назвал ложью слухи о высадке ВСУ на левый берег Днепра
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Авиационная бомба упала на Белгород
Обсуждение (6)
Картина дня
Флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь
Макрон заявил о задаче «не дать России победить»
Зеленский заявил, что сдача Бахмута откроет дорогу армии России
Пригожин пообещал не брать в плен бойцов ВСУ
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

Им бы для начала рублями запастись)

GammiPluh

Если враг забыл что такое быть человеком, то зачем это делать нам?

GammiPluh

Бойцов Вагнера украинцы с самого начала в плен почти не брали, либо их в плену убивали... пусть теперь...

mosquito__2010

Странно. Столько времени все ждали европейских зарплат и пенсий, так неистово боролись за это и тут практически...