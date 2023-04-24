Зеленский заявил, что сдача Бахмута откроет дорогу армии России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление украинских сил из Артемовска (Бахмута) откроет дорогу российской армии для наступления на Краматорск и Славянск.

Так Зеленский объяснил отказ Киева отступать из города, несмотря на призывы союзников. «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель», — приводит «Коммерсантъ» слова Зеленского, сказанные им в интервью арабским СМИ.

Украинский президент, оценивая ситуацию в стране, сказал: «Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся». Он не стал раскрывать подробности запланированного контрнаступления, но выразил уверенность в его успехе.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера.

Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил держаться за город, несмотря на огромные потери.