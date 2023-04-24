НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы получили пиявок в почтовой посылке

Источник:
Sibnet.ru
308 0
Фото: © пресс-служба «Почты России»

Новосибирцы заказали и получили на почте посылку с краснодарскими пиявками, а также саженцы деревьев, сообщает пресс-служба «Почты России» в макрорегионе «Сибирь».

Через почту отправляют не только товары, но и «живые посылки». В этом году новосибирцы уже получили бандероль с краснодарскими пиявками. Считается, что пиявками можно лечить болезни или проводить косметические процедуры. Но используются не все пиявки, а только медицинские.

Летом курьеры «Почты России» привозят клиентам посылки с пчелами, тараканами, пиявками. Через Новосибирский участок курьерской доставки проходят клубни растений, саженцы плодовых деревьев и даже орхидеи в колбах.

«Такие товары упаковывают особенно тщательно, делают отметку, например, "Осторожно, пчелы!". К ним мы относимся особенно бережно», — рассказал замдиректора макрорегиона «Сибирь» «Почты России» Сергей Аникин.

Еще по теме
Россия полностью откажется от доллара
США решили заново подключить Россию к SWIFT
Компания Duracell покинет Россию
Sony потеряла 80% выручки в России
смотреть все
Экономика #Торговля #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Авиационная бомба упала на Белгород
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
25
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
20
Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась после запуска
20
Авиационная бомба упала на Белгород
20
Компания Duracell покинет Россию
19
Генсек НАТО предрек успешное наступление Украины