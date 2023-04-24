Новосибирцы получили пиявок в почтовой посылке

Новосибирцы заказали и получили на почте посылку с краснодарскими пиявками, а также саженцы деревьев, сообщает пресс-служба «Почты России» в макрорегионе «Сибирь».

Через почту отправляют не только товары, но и «живые посылки». В этом году новосибирцы уже получили бандероль с краснодарскими пиявками. Считается, что пиявками можно лечить болезни или проводить косметические процедуры. Но используются не все пиявки, а только медицинские.

Летом курьеры «Почты России» привозят клиентам посылки с пчелами, тараканами, пиявками. Через Новосибирский участок курьерской доставки проходят клубни растений, саженцы плодовых деревьев и даже орхидеи в колбах.

«Такие товары упаковывают особенно тщательно, делают отметку, например, "Осторожно, пчелы!". К ним мы относимся особенно бережно», — рассказал замдиректора макрорегиона «Сибирь» «Почты России» Сергей Аникин.