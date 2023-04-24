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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин пообещал не брать в плен бойцов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские силы нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин, комментируя аудиоперехват о расстреле раненого российского штурмовика.

Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала радиоперехват разговора украинских военные, которые решили расстрелять пленного бойца «Вагнера».

«Конечно, я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно: этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма», — цитирует Рогозина его пресс-служба.

По его словам, гуманизм начинается со взятия человека в плен, после чего военные должны оказать своему противнику медицинскую помощь и не должны наносить ему увечий.

«Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя, <...> ни одного пленного больше не (будем. — прим. ред.) брать», — отметил Пригожин.

Тема: Военная операция на Украине
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