Пригожин пообещал не брать в плен бойцов ВСУ

Украинские силы нарушают законы гуманизма, убивая российских
военнопленных, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин, комментируя
аудиоперехват о расстреле раненого российского штурмовика.
Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала радиоперехват
разговора украинских военные, которые решили расстрелять пленного бойца «Вагнера».
«Конечно, я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как
он попал в СМИ. Я могу сказать одно: этот аудиоперехват о том, что украинцы
расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьезное гуманитарное
значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма», — цитирует
Рогозина его пресс-служба.
По его словам, гуманизм начинается со взятия человека в
плен, после чего военные должны оказать своему противнику медицинскую помощь и не
должны наносить ему увечий.
«Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто
уничтожать всех на поле боя, <...> ни одного пленного больше не (будем. —
прим. ред.) брать», — отметил Пригожин.