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«Вызов» ожидаемо стал лидером проката, но не оправдал ожидания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Первый снятый в космосе фильм «Вызов» вышел в прокат 20 апреля, за уикенд, по предварительным данным, картина Клима Шипенко собрала 426 миллионов рублей.

Касса в 426 миллионов — самый высокий стартовый результат уикенда с 2021 года. Но прокатчики, исходя из предпродаж билетов, все равно ожидали большего результата — около 500-600 миллионов рублей.

Дебютная касса фильма «Вызов», по информации издания Kinobusiness, займет 10 место среди апрельских премьер российского кино. Лучший стартовый результат в апреле принадлежит фильму-катастрофе Николая Лебедева «Экипаж», вышедшему в 2016 году. Тогда он собрал на старте 464,9 миллиона рублей в России и больше 500 миллионов с учетом стран СНГ.

Помимо того, что выход «Вызова» стал событием для российского кинематографа, высокие кассовые сборы фильма ожидались на фоне мощной рекламной акции и полного отсутствия конкурентов.

Рецензия на фильм «Вызов»

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pepelmetal

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GammiPluh

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