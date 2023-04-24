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Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

В первой группе второго полуфинала «Маски» выступили Мандрил, Гусеница и Мамонтенок. В номинацию отправили Гусеницу. Против нее проголосовали Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. При этом Алексей Воробьев и Филипп Киркоров хотели номинировать Мандрила, а Мамонтенка вообще не тронули.

Во второй группе спели Пудель и Скорпион. Большинством голосов, где решающим было мнение Филиппа Киркорова, в номинацию впервые отправился Скорпион.

В финальном голосовании было принято решение снять маску с Гусеницы. Против него проголосовали все судьи, кроме Тимура Родригеса, который проголосовал против Скорпиона в знак поддержки участника.

Перед тем, как Гусеница сняла маску, члены жюри высказали мнение, кто под ней скрывается. Родригез и Киркоров считали, что это актер, звезда «Универа» Виталий Гогунский, Тодоренко назвала имя участника группы «Каспийский груз» The Брутто, а Валерия и Воробьев были уверены, что за маской Гусеницы скрывается белорусский певец Ivan (Алексей Иванов).

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Когда Гусеница сняла маску жюри увидели перед собой Алексея Иванова. Артист, известный под псевдонимом «Айван», прославился после участия в «Евровидении-2016» от Белоруссии.

В финале четвертого сезона «Маски» выступят четыре оставшихся участника: Гусеница, Пудель, Скорпион, Мандрил и Мамонтенок.

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Топ комментариев

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..