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Новых участников «Маски» Кактуса и Морского царя разоблачили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Артисты, приглашенные во второй полуфинал проекта «Маски», выступили в костюмах Кактуса и Морского царя. Кактуса судьи сразу раскусили, а Морской царь поставил жюри в тупик.

Кактус выступил первый, под маской пряталась девушка. Она исполнила песню Антона Беляева «Лететь» из фильма «Лед».

Во время выступления Регина Тодоренко начала выкрикивать имя Иды Галич. Все судьи поддержали коллегу, и были уверены, что за маской Кактуса прячется она. В итоге так и оказалось, Кактусом была Ида Галич.

Морской царь выступил после первой номинации основных участников. Он вышел на сцену с песней Игоря Скляра «Я уеду в Комарово». 

Филипп Киркоров был уверен, что за маской скрывается Тимати. Регина Тодоренко подумала, что это Джигурда. Также судьи предполагали, что это может быть Денис Майданов, Владимир Винокур, Денис Клявер, Сергей Бурунов.

В итоге никто из судей не назвал правильного имени. Загадочный Морской царь снял маску. Под ней оказался певец Влад Сташевский.

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