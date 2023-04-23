Новых участников «Маски» Кактуса и Морского царя разоблачили

Артисты, приглашенные во второй полуфинал проекта «Маски»,
выступили в костюмах Кактуса и Морского царя. Кактуса судьи сразу раскусили, а
Морской царь поставил жюри в тупик.
Кактус выступил первый, под маской пряталась девушка. Она
исполнила песню Антона Беляева «Лететь» из фильма «Лед».
Во время выступления Регина Тодоренко начала выкрикивать
имя Иды Галич. Все судьи поддержали коллегу, и были уверены, что за маской Кактуса
прячется она. В итоге так и оказалось, Кактусом была Ида Галич.
Морской царь выступил после первой номинации основных участников. Он вышел на сцену с песней Игоря Скляра «Я уеду в Комарово».
Филипп
Киркоров был уверен, что за маской скрывается Тимати. Регина Тодоренко
подумала, что это Джигурда. Также судьи предполагали, что это может быть Денис
Майданов, Владимир Винокур, Денис Клявер, Сергей Бурунов.
В итоге никто из судей не назвал правильного имени. Загадочный Морской царь снял маску. Под ней оказался певец Влад Сташевский.