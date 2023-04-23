НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Рэпер и продюсер выяснили, кто круче на шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Шоу «Новые звезды в Африке»
Фото: © ТНТ

Страсти не утихают на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, очередные интриги привели к тому, что на испытание на вылет отправились два сильных игрока.

Новая участница проекта актриса Наталья Бардо решила вести двойную игру и лавировать между двумя коалициями. Пока ее никто не раскусил.

Участники сходили все вместе на испытание за монеты, чтобы купить себе еды. На последнем этапе, когда они составляли мозаику, рэпер Александр ST подменил актрису Наталью Медведеву и спас положение. Игроки смогли получить монеты и получили пять порций роллов.

Несмотря на помощь Александра ST, именно против него проголосовала коалиция Натальи Медведевой. Противоположная коалиция во главе с Марией Погребняк проголосовали против продюсера Семена Молоканова. 

Во время напряженного испытания, рэпер смог обойти продюсера. Семен Молоканов ушел из шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

Еще по теме
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Новых участников «Маски» Кактуса и Морского царя разоблачили
Лидеров шоу «Экстрасенсы: Битва сильнейших» подвинула ведьма
Еще одна интриганка появится на шоу «Новые звезды в Африке»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Авиационная бомба упала на Белгород
Вышел трейлер фотореалистичного шутера Unrecord
Обсуждение (0)
Топ комментариев

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..