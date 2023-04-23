Страсти не утихают на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, очередные интриги привели к тому, что на испытание на вылет отправились два сильных игрока.

Новая участница проекта актриса Наталья Бардо решила вести двойную игру и лавировать между двумя коалициями. Пока ее никто не раскусил.

Участники сходили все вместе на испытание за монеты, чтобы купить себе еды. На последнем этапе, когда они составляли мозаику, рэпер Александр ST подменил актрису Наталью Медведеву и спас положение. Игроки смогли получить монеты и получили пять порций роллов.

Несмотря на помощь Александра ST, именно против него проголосовала коалиция Натальи Медведевой. Противоположная коалиция во главе с Марией Погребняк проголосовали против продюсера Семена Молоканова.

Во время напряженного испытания, рэпер смог обойти продюсера. Семен Молоканов ушел из шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.