Стартует показ нового сезона сериала «По законам военного времени»

Новые серии военно-исторической драмы «По законам военного времени» покажут на Первом канале с понедельника, 24 апреля.

Действие шестого сезона «По законам военного времени» вернет зрителей в ноябрь 1941 года. Немецкие войска продолжают наступление и вплотную подходят к Москве.

После выполнения боевого задания в Харькове Елагина (Екатерина Климова) и Мирский (Максим Дрозд) прибывают в Ростов-на-Дону. Им предстоит выяснить местонахождение Рокотова, который остался прикрывать отступление.

Также героям предстоит пережить первую оккупацию Ростова, расследовать череду запутанных преступлений и выйти на след диверсантов, которых представители военной прокуратуры будут судить «по законам военного времени».

Премьера шестого сезона сериала «По законам военного времени» состоится в понедельник, 24 апреля, в 21.45 на Первом канале.