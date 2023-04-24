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Стартует показ нового сезона сериала «По законам военного времени»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Новые серии военно-исторической драмы «По законам военного времени» покажут на Первом канале с понедельника, 24 апреля.

Действие шестого сезона «По законам военного времени» вернет зрителей в ноябрь 1941 года. Немецкие войска продолжают наступление и вплотную подходят к Москве.

После выполнения боевого задания в Харькове Елагина (Екатерина Климова) и Мирский (Максим Дрозд) прибывают в Ростов-на-Дону. Им предстоит выяснить местонахождение Рокотова, который остался прикрывать отступление.

Также героям предстоит пережить первую оккупацию Ростова, расследовать череду запутанных преступлений и выйти на след диверсантов, которых представители военной прокуратуры будут судить «по законам военного времени».

Премьера шестого сезона сериала «По законам военного времени» состоится в понедельник, 24 апреля, в 21.45 на Первом канале.

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