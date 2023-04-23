США не выдали российским журналистам визы для работы в СБ ООН

США не выдали российским журналистам визы для работы вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в заседании Совета Безопасности ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: "Работаем над этим". Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», — написала в своем телеграм-канале Мария Захарова.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты злоупотребили положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН при выдаче виз российской делегации в Совбез, поскольку отдельным сотрудникам, а также всем журналистам в составе делегации визы так и не были выданы.

Как отметил глава МИД РФ, американская сторона никак не объяснила невыдачу виз представителям российских СМИ.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Глава российского дипведомства в рамках председательства примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.