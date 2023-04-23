Украинские силы не создавали плацдарма на левом берегу Днепра, российские военные полностью контролируют территорию, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра вблизи города Алешки.

«Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, «могут иметь место случаи высадки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) противника», но эти попытки последствии пресекаются

Сальдо призвал доверять только официальным источникам информации и назвал публикации о «плацдармах» «ложью в рамках информационной войны».