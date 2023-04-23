НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сальдо назвал ложью слухи о высадке ВСУ на левый берег Днепра

Источник:
Sibnet.ru
476 8

Украинские силы не создавали плацдарма на левом берегу Днепра, российские военные полностью контролируют территорию, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра вблизи города Алешки.

«Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, «могут иметь место случаи высадки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) противника», но эти попытки последствии пресекаются

Сальдо призвал доверять только официальным источникам информации и назвал публикации о «плацдармах» «ложью в рамках информационной войны».

Тема: Военная операция на Украине
Захарова высмеяла призыв Киева к Западу дать в 10 раз больше оружия
Сын Пескова рассказал о своей службе в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Мэр Харькова сообщил о взрывах и пожарах в городе
Бунты начались среди украинских военных
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Авиационная бомба упала на Белгород
Вышел трейлер фотореалистичного шутера Unrecord
Обсуждение (8)
Картина дня
Сальдо назвал ложью слухи о высадке ВСУ на левый берег Днепра
США не выдали российским журналистам визы для СБ ООН
Дерипаска спрогнозировал скорый конец господства доллара
Увеличат число бюджетных мест вузах для инженеров и врачей
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
25
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
20
Авиационная бомба упала на Белгород
20
Компания Duracell покинет Россию
19
Генсек НАТО предрек успешное наступление Украины
19
Бунты начались среди украинских военных