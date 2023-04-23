Российский физик предсказал существование второй «частицы Бога»

Моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов

Российский физик Сергей Афонин теоретически предсказал существование еще одного бозона Хиггса. Первый бозон Хиггса, названный «частицей Бога», был открыт в 2012 году.

Благодаря открытию бозона Хиггса элементарные частицы обрели массу. За его открытие физики были удостоены Нобелевской премии.

Предсказанный второй бозон поможет заполнить пробелы в Стандартной модели, которая описывает взаимодействие элементарных частиц, приводит «Российская газета» мнение ученого. Создание теоретиками этой модели признано одним из самых выдающихся достижений науки XX века.

Но к ней у физиков немало претензий, так как она не может объяснить целый ряд загадок Вселенной. Например, осталась загадкой природа «темной материи», на которую приходится около 25% массы Вселенной.

Расчеты показали, что второй бозон Хиггса примерно в четыре раза тяжелее первого. По мнению Афонина, эта частица, возможно, участвует в образовании «темной материи».