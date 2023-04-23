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Российский физик предсказал существование второй «частицы Бога»

Источник:
Sibnet.ru
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Моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов
Моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов
Фото: Lucas Taylor / CERN / CC BY-SA 3.0

Российский физик Сергей Афонин теоретически предсказал существование еще одного бозона Хиггса. Первый бозон Хиггса, названный «частицей Бога», был открыт в 2012 году.

Благодаря открытию бозона Хиггса элементарные частицы обрели массу. За его открытие физики были удостоены Нобелевской премии.

Предсказанный второй бозон поможет заполнить пробелы в Стандартной модели, которая описывает взаимодействие элементарных частиц, приводит «Российская газета» мнение ученого. Создание теоретиками этой модели признано одним из самых выдающихся достижений науки XX века.

Но к ней у физиков немало претензий, так как она не может объяснить целый ряд загадок Вселенной. Например, осталась загадкой природа «темной материи», на которую приходится около 25% массы Вселенной.

Расчеты показали, что второй бозон Хиггса примерно в четыре раза тяжелее первого. По мнению Афонина, эта частица, возможно, участвует в образовании «темной материи».

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slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..