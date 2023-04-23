Российский физик предсказал существование второй «частицы Бога»

Российский физик Сергей Афонин теоретически предсказал
существование еще одного бозона Хиггса. Первый бозон Хиггса, названный «частицей
Бога», был открыт в 2012 году.
Благодаря открытию бозона Хиггса элементарные частицы обрели
массу. За его открытие физики были удостоены Нобелевской премии.
Предсказанный второй бозон поможет заполнить пробелы в Стандартной модели, которая описывает взаимодействие элементарных частиц, приводит «Российская газета» мнение ученого. Создание теоретиками этой модели признано одним из самых выдающихся достижений науки XX века.
Но к ней у физиков немало претензий, так как она не может
объяснить целый ряд загадок Вселенной. Например, осталась загадкой природа «темной
материи», на которую приходится около 25% массы Вселенной.
Расчеты показали, что второй бозон Хиггса примерно в четыре
раза тяжелее первого. По мнению Афонина, эта частица, возможно, участвует в
образовании «темной материи».