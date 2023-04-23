Экономист допустил падение курса рубля

Рубль в ближайшее время будет находиться примерно на тех же позициях, что и сейчас, но в перспективе одной-двух недель курс может измениться, считает финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Центральный банк России в пятницу 21 апреля установил официальный курс доллара на уровне 81,6 рубля, евро — 89,5 рубля.

«Я думаю, что какое-то время он будет находиться примерно в этих границах, колебания будут достаточно небольшими — в пределах рубля. Более отчетливо сказать можно будет попозже, в пределах недели-двух», — сказал Григорьев «Ленте.ру».

По его словам экономиста, сейчас негативно на курс рубля влияют два фактора. Во-первых, отсутствие уверенности в устойчивости роста цен на нефть. Во-вторых, планы стран «Большой семерки» (G7) запретить весь экспорт товаров в Россию за исключением некоторых.

Понятно, что, если это произойдет, это ухудшит определенным образом экономическую ситуацию в России, потому что товары станут дороже и дефицитнее

«Но я не думаю, что это будет долгосрочный процесс, потому что у нас должен заработать в конце мая-июне эффект от того, что изменится формула расчетов нефтяных доходов — она будет более выгодная для рубля и просто большее количество валюты станет поступать на рынок. Это стабилизирует курс», — заключил Григорьев.