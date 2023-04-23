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Гидрометцентр спрогнозировал сложную ситуацию на Оби и Енисее

Источник:
ТАСС
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Сложную ситуацию с половодьем прогнозируют в мае в районах, где протекают сибирские реки Обь, Енисей и Лена, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас половодье на европейской территории России завершается, а вот с Сибирью будет сложная ситуация. Там много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. Об этом конкретно уже будем информировать позже. Речь идет о сибирских реках Обь, Енисей и Лена, особенно Лена», — сказал ТАСС Вильфанд.

Вильфанд отметил, что в верховьях рек половодье уже начиналось, но потом температура понизилась, все замерзло. По его словам, на Лене повышение уровня воды обычно бывает в первой половине мая.

«Когда начинается потепление в Иркутской области, тогда начинаются сложности и на Лене. Сейчас снега не просто много, но и водность снега большая», — уточнил он.

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slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..