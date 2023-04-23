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Спрогнозирован «пугающий сценарий» вторжения Китая на Тайвань

Источник:
РБК
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Морская пехота Народно-освобдительной армии Китая
Морская пехота Народно-освобдительной армии Китая
Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Corporal J.J. Harper

Последние военные учения армии Китая близ берегов Тайваня дают представление о вероятных планах Пекина на случай принятия решения о вторжении на остров, заявил экс-главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Сначала Китай, вероятнее всего, окружит Тайвань кольцом боевых кораблей для трех целей: осуществить экономическую блокаду острова, продемонстрировать США и остальным странам контроль над регионом и подготовить флот к вторжению, приводит РБК прогноз Ставридиса.

По его мнению, после установления блокады, Китай ударит баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО, командным узлам связи аэродромам, центрам радиоэлектронной борьбы, местам хранения топлива и боеприпасов.

Затем, как считает адмирал, начнется самый разрушительный этап — кибератака, чтобы запугать население — на острове погас бы свет, отключилась подача газа и воды, общественный транспорт ходил бы с перебоями.

После этого этапа Китай возьмет паузу для оценки ситуации. Пекин изучит, готовы ли обороняться жители Тайваня, какова реакция США и остального мира, считает Ставридис.

США с прошлой весны начали вооружать Тайвань по примеру поставок Украине на случай асимметричного конфликта, где она сторона значительно сильнее второй. Вашингтон планирует превратить остров в подобие вооруженного «дикобраза».

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Оборона #Военная политика
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