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Дерипаска спрогнозировал скорый конец господства доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска
Фото: World Economic Forum / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выразил уверенность, что уже через пять лет доллар перестанет быть доминирующей валютой в международных расчетах.

«Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», — написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

По его мнению, конец доминированию доллара придет из-за его использования «в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок».

В качестве примера предприниматель приводит «санкции против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей».

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slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..