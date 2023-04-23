Дерипаска спрогнозировал скорый конец господства доллара

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выразил уверенность, что уже через пять лет доллар перестанет быть доминирующей валютой в международных расчетах.

«Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», — написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

По его мнению, конец доминированию доллара придет из-за его использования «в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок».

В качестве примера предприниматель приводит «санкции против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей».