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Четыре человека погибли при пожаре в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар в двухэтажном дачном доме в воскресенье ночью унес жизни четырех человек в Усть-Илимске Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, информация о загоревшихся дачном доме и надворных постройках поступила от очевидцев около 03.00 по местному времени. К прибытию пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица.

Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.

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