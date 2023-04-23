Четыре человека погибли при пожаре в Иркутской области

Пожар в двухэтажном дачном доме в воскресенье ночью унес жизни четырех человек в Усть-Илимске Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, информация о загоревшихся дачном доме и надворных постройках поступила от очевидцев около 03.00 по местному времени. К прибытию пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица.

Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.