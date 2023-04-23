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Фильм Гая Ричи «Переводчик» покажут в российских кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Триллер «Переводчик» от режиссера Гая Ричи официально выйдет в российский прокат, дата премьеры в кино — 1 июня, сообщила пресс-служба кинокомпании «Вольга».

Кинокомпании «Вольга» выпустит «Переводчика» в российский прокат. Эта же компания прокатывала предыдущие фильмы Ричи — «Джентльмены» и «Гнев человеческий».

По сюжету фильма «Переводчик», главный герой Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Теперь чувство долга не дает Джону покоя. Он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей и отплатить добром новому другу.

Главную роль в фильме исполнил номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол (фильмы «Зодиак», «Пленницы», «Под покровом ночи»).

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Топ комментариев

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..