Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай рассказал о своей службе в зоне специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», за которую он был награжден медалью «За отвагу».

Об участии сына пресс-секретаря России в спецоперации ранее сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Комсомольская правда» взяла интервью у самого Николая.

Решение принять участие в военной операции он объяснил тем, что чувствовал это «своим долгом» и «не мог сидеть в стороне». Это решение поддержала вся семья, в том числе отец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сыном Николаем Фото: © ndchoulz/Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть. [...] Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог», — сказал Николай.

По его словам, приняли его в ЧВК нормально. «Коллектив — дружный. Мы все там занимались одним делом». Николай признался, что иногда ему было страшно. «Я считаю, что, когда у солдата пропадает страх, ему надо оттуда валить. И ни один человек не скажет, что ему было там не страшно», — добавил он.

Николай не стал уточнять в каком подразделении служил и какую функцию исполнял, но «за определенный боевой подвиг» во время службы он получил медаль «За отвагу».

Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова вступил в ряды частной военной компании в качестве артиллериста. Он служил в расчете РЗСО «Ураган» под другой фамилией. После полугодовой службы в зоне СВО Николай сейчас находится в отпуске.